Рапино о поражении США в полуфинале ОИ: «Не думаю, что я хоть раз проигрывала Канаде. Отстой, просто ужасно»

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Нападающая сборной США Меган Рапино прокомментировала поражение от Канады (0:1) в полуфинале олимпийского футбольного турнира в Токио.

«Это отстой. Отстой. Просто ужасно. Не лучшая наша игра, не лучший турнир. В этом матче у нас не пошло. Слишком много ошибок с нашей стороны, снова. Это сложно принять.

У них был один удар в створ и пенальти. Вроде бы пенальти был. Мы, очевидно, никогда не хотели проиграть Канаде. Не думаю, что я хоть раз проигрывала Канаде, так что от этого горько», – сказала американка.

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