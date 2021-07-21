Рапино о поражении США в полуфинале ОИ: «Не думаю, что я хоть раз проигрывала Канаде. Отстой, просто ужасно»

Нападающая сборной США Меган Рапино прокомментировала поражение от Канады (0:1) в полуфинале олимпийского футбольного турнира в .

«Это отстой. Отстой. Просто ужасно. Не лучшая наша игра, не лучший турнир. В этом матче у нас не пошло. Слишком много ошибок с нашей стороны, снова. Это сложно принять.

У них был один удар в створ и пенальти. Вроде бы пенальти был. Мы, очевидно, никогда не хотели проиграть Канаде. Не думаю, что я хоть раз проигрывала Канаде, так что от этого горько», – сказала американка.