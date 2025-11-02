«Реал» пробил 6 пенальти в 11 турах Ла Лиги – больше всех
«Реал» – лидер по числу пенальти в этой Ла Лиге.
«Реал» чаще всех исполняет пенальти в текущем чемпионате Испании.
В первом тайме игры с «Валенсией» в 11-м туре мадридцы били с точки дважды: Килиан Мбаппе своей попыткой успешно воспользовался, а Винисиус Жуниор забить не смог.
В Ла Лиге «Реал» получил 6 пенальти в 11 матчах – больше всех.
В последние 40 сезонов больше одиннадцатиметровых в первых 11 турах исполняли только «Барселона»-1989/90 и «Барселона»-2015/16 (по 8 раз), а также «Барселона»-1991/92 и «Реал Сосьедад»-2020/21 (по 7). Еще у пяти команд в разных сезонах было по 6 пенальти.
