Плющенко о Байлс: «Терапевтические исключения есть у многих спортсменов в мире! Симона – величайшая гимнастка современности и легенда»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию поделился мнением о снятии американской гимнастки Симоны Байлс с большинства соревнований в Токио-2020 из-за психологических проблем.

Ранее Плющенко выразил поддержку Байлс. В комментариях к посту ему написали: «Она на психостимуляторе с детства. И нечего жалеть ту, которая за счет терапевтических исключений побеждала».

«Симона Байлс от своего заболевания принимала препарат, который является сильнодействующим лекарством и допингом, но у нее есть официальное разрешение от WADA (терапевтическое исключение).

Американские врачи посчитали, что справки от WADA хватит для ввоза этого препарата в Японию, а оказалось, что нет, надо было согласовывать заранее. Спортсмены не роботы, они – люди! Терапевтические исключения есть у многих спортсменов в мире!

Симона – величайшая гимнастка современности и легенда! Только люди, которые никогда не были в профессиональном спорте, могут так узко мыслить о спорте и спортсменах», – написал Плющенко.

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