В АПЛ изменят подход к определению офсайда с помощью ВАР: «Офсайдов из-за ногтей и носов игроков больше не будет»

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В новом сезоне английской Премьер-лиги изменят подход к определению офсайда с помощью ВАР, сообщил глава судейского комитета АПЛ Майк Райли.

«Мы хотим использовать подход, который позволит игрокам выходить на поле и проявлять себя, не мешать течению игры.

Это означает, что ВАР не будет вмешиваться во время незначительных нарушений, а порог для вмешательства судьи и ВАР будет повыше, чем в прошлом сезоне.

Мы предоставили преимущество игроку атаки. В ситуации пограничного офсайда процесс будет тем же, что и в прошлом году, но теперь начерченные линии будут толще.

По сути, мы вернули 20 голов, которые в прошлом сезоне отменили из-за офсайдов, рассматривавшихся практически под микроскопом.

Так что офсайдов из-за ногтей и носов игроков больше не будет», – заявил Райли.

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