Крыховяк – болельщикам «Локо»: «Решение о трансфере было принято за моей спиной»

Полузащитник Гжегож Крыховяк обратился к болельщикам после перехода в .

«3 года, которые я провел в «Локомотиве», были потрясающими. Большие матчи, Лига чемпионов и, что самое главное, 3 трофея. Я познакомился с замечательными людьми и узнал о русском гостеприимстве.

Решение о трансфере было принято за моей спиной, но это футбол, и мне нужно двигаться вперед. Я хотел бы поблагодарить всех сотрудников клуба, персонал, игроков и больше всего болельщиков, которые были с нами и в хорошие времена, и в плохие.

Спасибо двум замечательным тренерам, Юрию Семину, который доверял мне в тяжелые времена, и , которому я желаю успехов в новом сезоне, мне очень нравится ваш сербский характер. Было очень приятно быть железнодорожником», – написал Крыховяк.

Крыховяк – по-прежнему топ РПЛ. При Николиче он успевал везде, но пока есть вопросы по роли в «Краснодаре»