Игроки «Ростова» попрощались с Карпиным, приехав к нему домой и подарив торт

«Ростов» попрощался с , ушедшим с поста главного тренера клуба.

Игроки команды приехали к тренеру домой и встретили его с файерами, горевшими синим и желтым цветами.

После этого тренеру сборной России вручили торт с его изображением.

«Мы вас любим, Георгич! Приехали к тренеру в гости, он даже не ожидал такого сюрприза 😃», – говорится в описании видео в клубном инстаграме.

Карпин работал в «Ростове» с 2017 года.

Ого, Карпин все-таки ушел из «Ростова» – спустя 10 дней и два поражения 😲