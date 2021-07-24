Игроки «Ростова» попрощались с Карпиным, приехав к нему домой и подарив торт

Теги Ростов премьер-лига Россия Валерий Карпин Футбол

«Ростов» попрощался с Валерием Карпиным, ушедшим с поста главного тренера клуба.

Игроки команды приехали к тренеру домой и встретили его с файерами, горевшими синим и желтым цветами.

После этого тренеру сборной России вручили торт с его изображением.

«Мы вас любим, Георгич! Приехали к тренеру в гости, он даже не ожидал такого сюрприза 😃», – говорится в описании видео в клубном инстаграме.

Карпин работал в «Ростове» с 2017 года.

Ого, Карпин все-таки ушел из «Ростова» – спустя 10 дней и два поражения 😲

 
 
 
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Публикация от Футбольный клуб «Ростов» (@fcrostov)

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