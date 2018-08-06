🥇 Муса Евлоев завоевал золото Токио-2020 по греко-римской борьбе в весе до 97 кг

Сегодня на Олимпиаде-2020 в Токио были разыграны медали в греко-римской борьбе у мужчин. Россиянин Муса Евлоев завоевал золото в весе до 97 кг, поборов в финале Артура Алексаняна из Армении.

Олимпийские игры-2020

Токио, Япония

Спортивная борьба

До 97 кг, греко-римская борьба

Финал

Муса Евлоев (Россия) – Артур Алексанян (Армения) – 5:1

Схватки за бронзу

Алекс Герго Соке (Венгрия) – Тадеуш Михалик (Польша) – 0:10

Арви Мартин Саволайнен (Финляндия) – Мохаммадхади Сарави (Иран) – 2:9

Где и как смотреть Олимпиаду-2020 в Токио? Открытие на Первом, Губерниев на двух каналах, «Россия 1» включится с понедельника