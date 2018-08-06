🥇 Муса Евлоев завоевал золото Токио-2020 по греко-римской борьбе в весе до 97 кг

Сегодня на Олимпиаде-2020 в Токио были разыграны медали в греко-римской борьбе у мужчин. Россиянин Муса Евлоев завоевал золото в весе до 97 кг, поборов в финале Артура Алексаняна из Армении.
Токио, Япония
Спортивная борьба
До 97 кг, греко-римская борьба
Финал
Муса Евлоев (Россия) – Артур Алексанян (Армения) – 5:1
Схватки за бронзу
Алекс Герго Соке (Венгрия) – Тадеуш Михалик (Польша) – 0:10
Арви Мартин Саволайнен (Финляндия) – Мохаммадхади Сарави (Иран) – 2:9
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