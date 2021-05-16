Женский фан-сектор «Уфы» попросил Путина помочь с финансированием: «Помогите сохранить наш любимый клуб»

Женский фанатский сектор «Уфы» обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о финансовой помощи клубу.

«Уважаемый Владимир Владимирович!

Обращаются к вам представительницы женского сектора футбольного клуба «Уфа» – единственного в России женского фанатского сектора.

Мы знаем, сколько внимания вы уделяете развитию спорта в нашей стране и очень благодарны вам за это! Поэтому надеемся, что вы не оставите наш вопрос без внимания.

В последнее время наш любимый футбольный клуб испытывает финансовые трудности, в то же время в нашей республике есть много богатых производственных предприятий, которые могли бы оказать помощь и стать спонсорами нашей любимой команды.

Пожалуйста, помогите сохранить наш любимый клуб. Вам будут благодарны полторы тысячи воспитанников нашей школы и их родители, тысячи болельщиков, которые ходят на стадион, десятки тысяч подписчиков наших пабликов, а так же полумиллионная армия телезрителей, которые смотрят матчи нашей любимой команды.

Мы уверены, что именно Вы сможете нам помочь», – сказано в обращении болельщиц.

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