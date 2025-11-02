«Ливерпуль» победил в АПЛ впервые за 5 матчей. В следующем туре – выезд к «Ман Сити»
«Ливерпуль» прервал серию поражений в АПЛ.
«Ливерпуль» одержал первую победу после серии поражений в чемпионате Англии.
Команда Арне Слота обыграла «Астон Виллу» в 10-м туре – 2:0.
В предыдущих четырех играх действующие чемпионы уступили «Брентфорду» (2:3), «Манчестер Юнайтед» (1:2), «Челси» (1:2) и «Кристал Пэлас» (1:2).
В следующем туре «Ливерпуль» сыграет в гостях у «Манчестер Сити». Матч пройдет 9 ноября. Перед этим «красных» ждет встреча с «Реалом» в Лиге чемпионов.
Рома
Будет ничья
Милан
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости