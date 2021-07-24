РФС попросил РПЛ перенести 6-й тур из-за матчей сборной

РФС обратился к РПЛ с просьбой о переносе матчей 6-го тура чемпионата России из-за игр национальной сборной.

«РФС обратился в РПЛ с просьбой рассмотреть вопрос о переносе 6-го тура РПЛ», – сообщили в службе коммуникаций .

Матчи 6-го тура РПЛ должны пройти 28-29 августа. в рамках отбора на ЧМ-2022 1 сентября в Москве сыграет с Хорватией, 4 сентября – в Никосии с Кипром, 7 сентября – в Москве с Мальтой.

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