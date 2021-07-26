«Адмирал» не выполнил условия возвращения в КХЛ. Клуб не выплатил долги за 2017 год (Алексей Шевченко)

Журналист Алексей Шевченко поделился информацией о ситуации с возвращением «Адмирала» в КХЛ.

Ранее сообщалось, что клуб вернется в лигу в сезоне-2021/22, если погасит задолженности до 31 июля.

19 июня стало известно, что «Адмирал» начал выплаты по долгам.

«На ближайшем совете директоров КХЛ будет обсуждаться «Адмирал», который не выполнил свои условия и не расплатился по долгам за 2017 год», – написал Шевченко.

Напомним, «Адмирал» пропустил сезон-2020/21 из-за проблем с финансированием на фоне пандемии коронавируса.