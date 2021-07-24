Кейн не вернется в «Тоттенхэм», пока ему не гарантируют трансфер в «Ман Сити»

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн всерьез настроен добиться перехода в «Манчестер Сити».
По данным The Athletic, англичанин не планирует возвращаться в расположение лондонского клуба, пока ему не гарантируют, что трансфер в «Манчестер Сити» этим летом состоится.
Как утверждается, Кейн разговаривал с одним из игроков «горожан» (отмечается, что это не англичанин) и сообщил ему о желании перейти в «Ман Сити».
В манчестерском клубе на минувших выходных узнали, что Кейн не планирует возвращаться в расположение «Тоттенхэма». Он больше не хочет тренироваться в составе «шпор» или играть за команду.
Ранее стало известно, что форварда оштрафуют за пропуск тренировки.
Со статистикой 28-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
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