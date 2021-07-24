Кейн не вернется в «Тоттенхэм», пока ему не гарантируют трансфер в «Ман Сити»

Нападающий «Тоттенхэма» всерьез настроен добиться перехода в «Манчестер Сити».

По данным The Athletic, англичанин не планирует возвращаться в расположение лондонского клуба, пока ему не гарантируют, что трансфер в «Манчестер Сити» этим летом состоится.

Как утверждается, Кейн разговаривал с одним из игроков «горожан» (отмечается, что это не англичанин) и сообщил ему о желании перейти в .

В манчестерском клубе на минувших выходных узнали, что Кейн не планирует возвращаться в расположение «Тоттенхэма». Он больше не хочет тренироваться в составе «шпор» или играть за команду.

Ранее стало известно, что форварда оштрафуют за пропуск тренировки.

Со статистикой 28-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

Кейн пошел на обострение: не явился на тренировку «Тоттенхэма» после отпуска, его ждут в «Сити»