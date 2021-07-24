Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. «Шахтер» одолел «Генк», «Монако» Головина победил «Спарту», «Црвена Звезда против «Шерифа»

В первых матчах третьего раунда квалификации Лиги чемпионов «Монако» российского хавбека Александра Головина победил пражскую «Спарту» (2:0), «Шахтер» одолел «Генк» (2:1), а ПСВ разгромил «Мидтьюлланд» (3:0).
В среду загребское «Динамо» будет противостоять «Легии», а «Ференцварош» примет пражскую «Славию».
3-й квалификационный раунд
Первые матчи
- Дата проведения
- 3 августа, 20.00, «Новый Стадион Мальме»
- Голы:
- 1:0 – 47 Рикс, 2:0 – 49 Бирманчевич, 2:1 – 90 Дэвис.
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Мальме –
Далин, Мойсандер, Нильсен, Ахмедходжич, Рикс (Беймо, 88), Кристиансен (Ракип, 89), Бергет, Левицки, Инносент, Бирманчевич (Налич, 74), Чолак (Абубакари, 88).
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Рейнджерс –
Макгрегор, Тавернье, Голдсон, Хеландер, Баришич, Дэвис, Арфилд, Ландстрем, Райт, Иттен (Сакала, 63), Кент.
- Дата проведения
- 3 августа, 20.00, «Генерали Арена»
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Спарта Прага –
Ницэ, Визнер, Панак, Ганцко, Полидар (Виннхейм, 77), Дочкал (Карабец, 60), Павелка, Сачек, Моберг-Карлссон (Юлиш, 46), Пешек, Гложек.
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Монако –
Нюбель, Агиляр, Дисаси, Бадиашиле, Кайо Энрике, Желсон Мартинш (Мусаба, 88), Головин (Якобс, 76), Тчуамени, Фофана, Бен-Йеддер (Диоп, 57), Фолланд (Фабрегас, 76).
- Дата проведения
- 3 августа, 21.00, «Люминус Арена»
- Голы:
- 1:0 – 39 Онуачу, 1:1 – 63, пенальти Тете, 1:2 – 81 Алан Патрик.
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Генк –
Вандевордт, Муньос, Лукуми, Садик, Артеага, Ндайишимийе (Торстведт, 67), Грошовски (Эйтинг, 83), Хейнен, Онуачу (Дессерс, 82), Бонгонда, Ито.
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Шахтер –
Трубин, Додо, Марлон, Витао, Матвиенко (Марлос, 64), Педриньо, Соломон (Алан Патрик, 46), Майкон, Маркос Антонио (Степаненко, 73), Тете (Исмаили, 64), Траоре (Дентиньо, 86).
- Дата проведения
- 3 августа, 21.00, «Константин Рэдулеску»
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ЧФР –
Арлаускис, Маня, Сестор, Бухенна, Камора, Сушич, Дяк, Сигурйонссон (Костаке, 85), Родригес, Алибек (Пэун, 22), Омрани (Дебелюх, 62).
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Янг Бойз –
фон Балльмос, Хефти, Цезигер, Камара (Ридер, 56), Гарсия (Лефор, 71), Нгамале (Шпильманн, 71), Фасснахт (Лаупер, 56), Мартинс Перейра (Сьерро, 84), Эбишер, Сьебатшо, Элиа.
- Дата проведения
- 3 августа, 21.00, «Филипс Стадион»
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ПСВ –
Дроммел, Мвене (Тезе, 70), Рамальо, Обиспо, Макс, Гетце, ван Гинкел (Проппер, 70), Сангаре, Захави, Гакпо (Вертессен, 87), Мадуэке (Брума, 90).
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Мидтьюлланд –
Лессль, Андерссон, Святченко, Николайсен, Нвадике, Паулиньо Силва (Дюр, 82), Эвандер, Шарлес (Колс, 46), Мабил (Исаксен, 57), Дрейер (Станге, 69), Жуниор Брумадо (Хансен, 68).
- Предупреждение:
- Нвадике (72).
- Дата проведения
- 3 августа, 22.00, «Райко Митич»
- Голы:
- 0:1 – 33 Кастаньеда, 1:1 – 45 Дьони.
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Црвена Звезда –
Борян, Драгович, Родич, Панков, Гобелич, Катаи, Фалько, Саного, Канга, Иванич, Дьони.
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Шериф –
Атанасиадис, Кристиано, Арболеда, Дуланто, Джульен, Коловос, Тилль, Траоре, Кастаньеда, Янсане, Аддо.
- Дата проведения
- 4 августа, 21.00, «Максимир»
- Дата проведения
- 4 августа, 21.00, «Групама-Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.