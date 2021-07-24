Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. «Шахтер» одолел «Генк», «Монако» Головина победил «Спарту», «Црвена Звезда против «Шерифа»

В первых матчах третьего раунда квалификации Лиги чемпионов российского хавбека Александра Головина победил пражскую «Спарту» (2:0), одолел «Генк» (2:1), а разгромил «Мидтьюлланд» (3:0).

В среду загребское будет противостоять «Легии», а «Ференцварош» примет пражскую «Славию».





3-й квалификационный раунд

Первые матчи

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.