Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. «Шахтер» одолел «Генк», «Монако» Головина победил «Спарту», «Црвена Звезда против «Шерифа»

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В первых матчах третьего раунда квалификации Лиги чемпионов «Монако» российского хавбека Александра Головина победил пражскую «Спарту» (2:0), «Шахтер» одолел «Генк» (2:1), а ПСВ разгромил «Мидтьюлланд» (3:0).

В среду загребское «Динамо» будет противостоять «Легии», а «Ференцварош» примет пражскую «Славию».

Лига чемпионов

3-й квалификационный раунд

Первые матчи

Мальме Швеция – Рейнджерс Шотландия 2:1 (0:0, 2:1)
Дата проведения
3 августа, 20.00, «Новый Стадион Мальме»
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Голы:
1:0 – 47 Рикс, 2:0 – 49 Бирманчевич, 2:1 – 90 Дэвис.
МальмеДалин, Мойсандер, Нильсен, Ахмедходжич, Рикс (Беймо, 88), Кристиансен (Ракип, 89), Бергет, Левицки, Инносент, Бирманчевич (Налич, 74), Чолак (Абубакари, 88).
РейнджерсМакгрегор, Тавернье, Голдсон, Хеландер, Баришич, Дэвис, Арфилд, Ландстрем, Райт, Иттен (Сакала, 63), Кент.
Предупреждения:
Рикс (18), Баришич (38), Иттен (43), Мойсандер (52), Нильсен (67), Арфилд (70).

 

Спарта Прага Чехия – Монако Монако 0:2 (0:1, 0:1)
Дата проведения
3 августа, 20.00, «Генерали Арена»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 37 Тчуамени, 0:2 – 59 Фолланд.
Спарта ПрагаНицэ, Визнер, Панак, Ганцко, Полидар (Виннхейм, 77), Дочкал (Карабец, 60), Павелка, Сачек, Моберг-Карлссон (Юлиш, 46), Пешек, Гложек.
МонакоНюбель, Агиляр, Дисаси, Бадиашиле, Кайо Энрике, Желсон Мартинш (Мусаба, 88), Головин (Якобс, 76), Тчуамени, Фофана, Бен-Йеддер (Диоп, 57), Фолланд (Фабрегас, 76).
Предупреждения:
Фофана (5), Полидар (17), Бадиашиле (22), Павелка (34), Тчуамени (83).

 

Генк Бельгия – Шахтер Украина 1:2 (1:0, 0:2)
Дата проведения
3 августа, 21.00, «Люминус Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 39 Онуачу, 1:1 – 63, пенальти Тете, 1:2 – 81 Алан Патрик.
ГенкВандевордт, Муньос, Лукуми, Садик, Артеага, Ндайишимийе (Торстведт, 67), Грошовски (Эйтинг, 83), Хейнен, Онуачу (Дессерс, 82), Бонгонда, Ито.
ШахтерТрубин, Додо, Марлон, Витао, Матвиенко (Марлос, 64), Педриньо, Соломон (Алан Патрик, 46), Майкон, Маркос Антонио (Степаненко, 73), Тете (Исмаили, 64), Траоре (Дентиньо, 86).
Предупреждения:
Педриньо (50), Муньос (62), Марлон (66), Майкон (68), Торстведт (69).

 

ЧФР Румыния – Янг Бойз Швейцария 1:1 (1:0, 0:1)
Дата проведения
3 августа, 21.00, «Константин Рэдулеску»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – Маня, 1:1 – 90 Сьерро.
ЧФРАрлаускис, Маня, Сестор, Бухенна, Камора, Сушич, Дяк, Сигурйонссон (Костаке, 85), Родригес, Алибек (Пэун, 22), Омрани (Дебелюх, 62).
Янг Бойзфон Балльмос, Хефти, Цезигер, Камара (Ридер, 56), Гарсия (Лефор, 71), Нгамале (Шпильманн, 71), Фасснахт (Лаупер, 56), Мартинс Перейра (Сьерро, 84), Эбишер, Сьебатшо, Элиа.
Предупреждения:
Сушич (45), Дяк (90).

 

ПСВ Нидерланды – Мидтьюлланд Дания 3:0 (3:0, 0:0)
Дата проведения
3 августа, 21.00, «Филипс Стадион»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 19 Мадуэке, 2:0 – 29 Гетце, 3:0 – 32 Гакпо.
ПСВДроммел, Мвене (Тезе, 70), Рамальо, Обиспо, Макс, Гетце, ван Гинкел (Проппер, 70), Сангаре, Захави, Гакпо (Вертессен, 87), Мадуэке (Брума, 90).
МидтьюлландЛессль, Андерссон, Святченко, Николайсен, Нвадике, Паулиньо Силва (Дюр, 82), Эвандер, Шарлес (Колс, 46), Мабил (Исаксен, 57), Дрейер (Станге, 69), Жуниор Брумадо (Хансен, 68).
Предупреждение:
Нвадике (72).

 

Црвена Звезда Сербия – Шериф Молдова 1:1 (второй тайм)
Дата проведения
3 августа, 22.00, «Райко Митич»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 33 Кастаньеда, 1:1 – 45 Дьони.
Црвена ЗвездаБорян, Драгович, Родич, Панков, Гобелич, Катаи, Фалько, Саного, Канга, Иванич, Дьони.
ШерифАтанасиадис, Кристиано, Арболеда, Дуланто, Джульен, Коловос, Тилль, Траоре, Кастаньеда, Янсане, Аддо.
Предупреждения:
Саного (26), Канга (32).

 

Динамо Загреб Хорватия – Легия Польша
Дата проведения
4 августа, 21.00, «Максимир»
превью матча онлайн статистика

 

Ференцварош Венгрия – Славия Чехия
Дата проведения
4 августа, 21.00, «Групама-Арена»
превью матча онлайн статистика

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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