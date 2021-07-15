Игроки клубов АПЛ продолжат вставать на колено в новом сезоне в знак борьбы с расизмом

Футболисты клубов продолжат вставать на колено перед матчами в новом сезоне.

Идею одобрили все 20 команд лиги, чтобы обозначить свое неприятие расизма. АПЛ поддержала клубы в их решении.

Также на футболки игроков и судей матчей АПЛ продолжат прикреплять значок с надписью «расизму нет места».

«Сейчас мы сильнее чем когда-либо ощущаем важность продолжения акции с коленопреклонением в качестве символа нашего единства против всех форм расизма.

Мы по-прежнему твердо привержены нашей единой цели – искоренению каких бы то ни было расовых предрассудков, созданию глобального общества инклюзивности, уважения и равных возможностей для всех», – говорится в заявлении от имени футболистов.