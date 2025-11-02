Франк о поражении «Тоттенхэма»: «Челси» был сильнее. Нам не хватило энергии, интенсивности, было много простых ошибок»

Томас Франк: «Челси» был лучше «Тоттенхэма», мы делали много ошибок.

Главный тренер «Тоттенхэма» Томас Франк высказался о поражении от «Челси» (0:1) в 10-м туре АПЛ .

«Думаю, сегодня мы уступали сопернику. «Челси » оказался лучше нас – в этом нет никаких сомнений. Я видел, что игроки старались, но игра у нас не получилась. Нам не хватило энергии и интенсивности, которые нужны для таких матчей. Мы пропустили первыми – и с этого момента уже догоняли.

Мы допустили слишком много простых ошибок при передачах и слишком часто теряли мяч. Это может быть связано с усталостью, но и других причин хватает.

Думаю, мы способны играть в любом темпе, который требует матч. Но сегодня – будь то медленный или быстрый ритм – ничего не сработало», – сказал тренер «Тоттенхэма » Томас Франк.