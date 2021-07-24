Дмитрий Булыкин: «Я поддерживаю Путина. На нашей политической арене пока нет таких же мощных и опытных лидеров, как он»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о президенте России Владимире Путине.

– В инстаграме в 2020-м вы сообщали, что голосовали за поправки в конституцию. Почему?

– Среди общего числа поправок были те, которые я считаю правильными.

Изменения в Конституции преследовали общую, глобальную цель, а про обнуление кричат только те, кто дальше своих пальцев не видит и не может подумать логически.

– Как относитесь к тому, если Владимир Путин будет баллотироваться в президенты в 2024-м?

– Я поддерживаю нашего президента. И посмотрим, что будет в 2024-м. Может, появятся какие-то новые люди, и они смогут заинтересовать народ новыми идеями или продолжением правильной политики нашего государства. Безусловно, как гражданин своей страны вдумчиво рассмотрю такие кандидатуры.

Сейчас на нашей политической арене пока нет лидеров, таких же мощных и опытных, как Владимир Владимирович. Посмотрите, как он ведет внешнюю политику.

Внутреннюю тоже проводит, но, к сожалению, многие чиновники на местах не выполняют его указания и не считаются с народом. Вот кого нужно менять, – сказал Булыкин.