Холанд – лучший игрок АПЛ на данный момент по версии ESPN. Габриэл – 2-й, Райс – 3-й, Кайседо – 6-й, ван Дейк – 9-й, Бруну – 10-й, Салах – 12-й, Виртц – 18-й, Энцо – 20-й
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд возглавил рейтинг лучших игроков АПЛ по версии ESPN.
Спортивный портал составил список 50 лучших игроков сезона на данный момент, приняв во внимание их уровень в целом и вклад в результаты команды на старте этого сезона. Первую строчку занял норвежский нападающий.
Топ-20 выглядит так:
1. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);
2. Габриэл Магальяэс («Арсенал»);
3. Деклан Райс («Арсенал»);
4. Букайо Сака («Арсенал»);
5. Вильям Салиба («Арсенал»);
6. Мойсес Кайседо («Челси»);
7. Бруно Гимараэс («Ньюкасл»);
8. Доминик Собослаи («Ливерпуль»);
9. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»);
10. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»);
11. Йошко Гвардиол («Манчестер Сити»);
12. Мохамед Салах («Ливерпуль»);
13. Александер Исак («Ливерпуль»);
14. Родри («Манчестер Сити»);
15. Райан Гравенберх («Ливерпуль»);
16. Энтойн Семеньо («Борнмут»);
17. Мартин Субименди («Арсенал»);
18. Флориан Виртц («Ливерпуль»);
19. Ибраима Конате («Ливерпуль»);
20. Энцо Фернандес («Челси»).