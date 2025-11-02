  • Спортс
  Холанд – лучший игрок АПЛ на данный момент по версии ESPN. Габриэл – 2-й, Райс – 3-й, Кайседо – 6-й, ван Дейк – 9-й, Бруну – 10-й, Салах – 12-й, Виртц – 18-й, Энцо – 20-й
Холанд – лучший игрок АПЛ на данный момент по версии ESPN. Габриэл – 2-й, Райс – 3-й, Кайседо – 6-й, ван Дейк – 9-й, Бруну – 10-й, Салах – 12-й, Виртц – 18-й, Энцо – 20-й

Эрлинг Холанд – лучший игрок АПЛ по версии ESPN.

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд возглавил рейтинг лучших игроков АПЛ по версии ESPN.

Спортивный портал составил список 50 лучших игроков сезона на данный момент, приняв во внимание их уровень в целом и вклад в результаты команды на старте этого сезона. Первую строчку занял норвежский нападающий. 

Топ-20 выглядит так:

1. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);

2. Габриэл Магальяэс («Арсенал»);

3. Деклан Райс («Арсенал»);

4. Букайо Сака («Арсенал»);

5. Вильям Салиба («Арсенал»);

6. Мойсес Кайседо («Челси»);

7. Бруно Гимараэс («Ньюкасл»);

8. Доминик Собослаи («Ливерпуль»);

9. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»);

10. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»);

11. Йошко Гвардиол («Манчестер Сити»);

12. Мохамед Салах («Ливерпуль»);

13. Александер Исак («Ливерпуль»);

14. Родри («Манчестер Сити»);

15. Райан Гравенберх («Ливерпуль»);

16. Энтойн Семеньо («Борнмут»);

17. Мартин Субименди («Арсенал»);

18. Флориан Виртц («Ливерпуль»);

19. Ибраима Конате («Ливерпуль»);

20. Энцо Фернандес («Челси»). 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ESPN
