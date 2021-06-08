Судьи в АПЛ будут учитывать степень контакта и намерения игрока атаки при назначении пенальти

Глава судейского комитета АПЛ Майк Райли рассказал, как изменится подход к назначению пенальти в новом сезоне.

Теперь арбитр должен будет не просто определить, был контакт в штрафной или нет, но и оценить, привел ли контакт к достаточным последствиям для назначения 11-метрового удара.

Кроме того, судьи должны будут учитывать, пытался ли игрок атакующей команды заработать пенальти.

«[Теперь] недостаточно просто сказать, что контакт был. Контакт – только один из элементов, который рефери должен принимать во внимание.

Если есть четкий контакт, который привел к последствиям, – это фол. Но если какие-либо сомнения по этим элементам, то пенальти вряд ли будет назначен.

Также нужно, чтобы это был настоящий фол, а не легчайшее касание, которое кто-то использовал, чтобы получить пенальти», – разъяснил ситуацию Райли.

В прошлом сезоне АПЛ был поставлен рекорд по количеству назначенных пенальти – 125.

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