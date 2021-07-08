Карпин, Бердыев и Кунтц – в шорт-листе РФС, новый девиз Олимпийских игр, «Милуоки» и Яннис взяли титул в НБА, гол Кокорина, Бэйл остается в «Реале» и другие новости утра

1. В шорт-листе РФС на пост тренера сборной России осталось три кандидата – Штефан Кунтц, Валерий Карпин и Курбан Бердыев. При этом тренер молодежной сборной Германии является фаворитом, а Бердыев – резервный вариант. Карпин согласен возглавить сборную России только при условии совмещения с работой в «Ростове», РФС такой расклад не устраивает.

2. НБА. Яннис Адетокумбо забил 50 очков в 6-м матче финала с «Финиксом» и принес «Милуоки» 2-й чемпионский титул в истории (первый был ровно 50 лет назад!). Его признали MVP решающей серии.

3. «Барселона» отказалась от контракта с H&M, чтобы не портить отношения с Китаем.

4. «Ред Булл» нанял юриста для изучения столкновения между Ферстаппеном и Хэмилтоном в Сильверстоуне.

5. Защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Люк Шоу играл с переломом ребер против Украины, Дании и Италии. Он забил в финале Евро.

6. «Быстрее, выше, сильнее – вместе»: МОК утвердил новый девиз Олимпийских игр.

7. 18-летнего защитника Логана Майлу оштрафовали за публикацию фото полового акта с женщиной. 11 клубов НХЛ отказались от него перед драфтом, а игрок решил сняться с драфта. Впрочем, его все равно могут выбрать – отказ от участия правилами не предусмотрен.

8. Фанат «Зенита» арестован на 10 суток. Он бросил файер в болельщика «Локо» перед Суперкубком.

9. Александр Усик и Энтони Джошуа проведут бой 25 сентября в Лондоне на стадионе «Тоттенхэма».

Кстати, борец Богдан Грицай, вызывавший весной прошлого года на поединок Усика, сообщил, что его уволили с работы, лишили жилья и отправили служить в армию: «Кабмин сделал все, чтобы русский мир поселился в столице Украины».

10. Организаторы Олимпиады-2020 в Токио рассматривают вариант отмены Игр в случае ухудшения ситуации с коронавирусом. При этом стало известно, что Япония потратила 15,4 млрд долларов на организацию Олимпиады, 900 млн ушло на создание безопасной среды.

11. КХЛ может провести в ОАЭ матч регулярного чемпионата.

12. Трансферные новости. Хвича интересен гладбахской «Боруссии». Трансфер оценивается в 15-20 млн евро. Гризманн может оказать давление на «Барселону», чтобы его обмен в «Атлетико» на Сауля все-таки состоялся. Мадридский клуб, кстати, не считает, что обмен Сауль – Гризманн сорвался. В клубе думают, что «Барса» вернется к вопросу. А во Франции пишут, что «Барса» обратилась в «Юве» насчет обмена Гризманна на Дибалу. «МЮ» предложил 30 млн евро за Кулибали. «Наполи» отказался. Бэйл останется в «Реале». Он отказался ехать в МЛС в этом году.

13. Клубы Серии А склоняются к сокращению лиги до 18 команд. Их убедил отчет об экономической выгоде.

14. МОК признал международные федерации по черлидингу, самбо, кикбоксингу, лакроссу, муай-тай и айсштокспорту.

15. Холтби, Джиордано, Бэйли, Джохансен, Дадонов и Гурде вошли в состав «Сиэтла» по версии сайта НХЛ.

16. Александр Кокорин сделал голевой пас в матче «Фиорентины» с клубом 8-го немецкого дивизиона.

17. Легенды «Барселоны» проиграли легендам «Реала» в выставочном матче – 2:3. Роналдиньо забил с пенальти.

Цитаты дня.

Слуцкий о конфликте с Канделаки: «Губерниев обосрал вообще всех. А теперь говорит: это неэтично»

Канчельскис о натурализации Жиго: «Он поможет, но это смерть с косой на могиле нашего футбола. Мы так посадим себя на иглу»

Регбист Артемьев: «Артистизм футболистов выглядит комично. Наверно, за этим смешно наблюдать всем занимавшимся спортом»

Канделаки об АПЛ и Ла Лиге: «Имиджевые покупки. До сих пор не услышали, что это успешный бизнес-кейс»

Дисквалифицированный за допинг Обухов: «В «Торпедо» нам кололи по 4 инъекции и давали примерно 15 таблеток до игры»

Лион Калентьев: «В Голландии считается, что среди русских много расизма. Объясняю, что это уже не так. Часто спрашивают про Путина»

Японист Александр Раевский: «Для японцев Россия – страна, где носят шапки-ушанки, варят борщ, все любят Путина, а еще есть красивая фигуристка Загитова»