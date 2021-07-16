Японист Александр Раевский: «Для японцев Россия – страна, где носят шапки-ушанки, варят борщ, все любят Путина, а еще есть красивая фигуристка Загитова»

Преподаватель факультета психологии МГУ и сотрудник университета Тохоку Александр Раевский накануне Олимпиады-2020 в рассказал, как японцы воспринимают Россию.

– Как японцы относятся к России – как к европейцам или как к соседям?

– Ни то, ни другое. Как европейцев они нас не воспринимают, потому что и мы себя так не воспринимаем. Добрый сосед? Такой категорией японцы тоже не мыслят.

Для них Россия – северная, холодная страна, где носят шапки-ушанки, варят борщ, все любят Путина, а еще есть красивая фигуристка Загитова, у которой есть собачка акита-ину. Японцы мыслят о нас стереотипами, как, собственно, и мы о них.

Нет нелюбви, типа верните нам Курильские острова (про них в основном говорят только политики), но и разговоров о том, какая крутая Россия, я не слышал.

Они нас опасаются – во многом из-за незнания. А когда нет информации, то и особого интереса нет, как бы это обидно не звучало. К Италии и Франции, сокровищницам культуры, интерес огромный. А о России японцы почти ничего не знают. Есть, конечно, рифма «Россия осросии» (по-японски «страшная»).

Но учитывайте, что в Японии тоже работает пропаганда: и если смотреть новости о России, которые показывают на местном ТВ, я бы такую Россию тоже не любил. Ну, например, бедные деревушки, затерянные в глухих снегах. А если так, нет надежды, что там найдутся добрые и отзывчивые люди, с которыми можно приятно поговорить. Скорее всего, там все хмурые, неулыбчивые и злобные.

Ломка предрассудков – долгая история. И то, чем я занимаюсь в Японии – объясняю коллегам: все не так страшно и опасно, как вы думаете. Россия – большая и интересная страна, в ней хватает проблем, но она не такая, как вам показывают по телику.

– Вы сказали, что японцы обожают Загитову. Откуда такая любовь?

– Они обожают и ее, и наше фигурное катание. Фигурка, как и балет, – сильная картинка о России. Ну и Загитова – очень красивая, восточная. Они удивляются, как можно быть такой женственной в юном возрасте. Японки, когда им 15-17, выглядят как дети. А – неземная. Они реально так думают, – сказал Раевский.

«В России ощущается неравенство: вот чувак на «Мерседесе», а вот бомж на вокзале. Здесь такого нет». Парадоксы Японии – глазами нашего ученого

Загитова + Япония = ❤️. Уже не только шоу, наряды и спонсоры, но и подарки премьеру (в его резиденции!)

Японцы подарили Загитовой собаку. Такую же, как у Путина