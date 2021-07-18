МОК признал международные федерации по черлидингу, самбо, кикбоксингу, лакроссу, муай-тай и айсштокспорту

Теги МОК самбо кикбоксинг лакросс черлидинг Единоборства

Международный олимпийский комитет (МОК) на сессии в Токио проголосовал за признание шести международных спортивных федераций.

В это число вошли Международный союз черлидинга (ICU), Международная федерация ассоциаций муай-тай (IFMA), Международная федерация самбо (FIAS), Международная федерация айсштокспорта (IFI), Всемирная ассоциация организаций кикбоксинга (WAKO) и Всемирная федерация лакросса (WL).

Сессия МОК проходит перед началом летних Олимпийских игр в Токио.

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