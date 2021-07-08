Клубы Серии А склоняются к сокращению лиги до 18 команд. Их убедил отчет об экономической выгоде

В Серии А могут произойти реформы.

В частности, клубы всерьез раздумывают о сокращении лиги до 18 команд и введении плей-офф. Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина уже неоднократно продвигал такую идею.

Как сообщает Football Italia со ссылкой на Corriere della Sera, клубы соглашаются, что лиге нужны реформы. Это стало понятно после аналитического отчета Deloitte, который показал экономическую выгоду от подобных преобразований.

Предполагается, что лигу сократят с 20 команд до 18, что позволит сделать календарь более свободным. Еще одна идея Гравины: плей-офф за чемпионство и высокие позиции.

Потенциальные реформы обсудят в среду. Отмечается, что если их согласятся внедрить, то это произойдет с сезона-2023/24.