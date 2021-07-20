18-летний Майлу снялся с драфта НХЛ после публикации фото полового акта с женщиной

18-летний защитник Логан Майлу сообщил, что не будет участвовать в драфте НХЛ-2021.

Ранее стало известно, что игрока оштрафовали в Швеции за распространение среди одноклубников фотографии, на которой он и женщина участвовали в половом акте.

«Быть ​​выбранным клубом НХЛ – это честь и привилегия, к которой никто не относится легкомысленно.

Драфт должен стать одним из самых эпохальных моментов в карьере игрока. Учитывая обстоятельства, я не чувствую, что продемонстрировал достаточно сильную зрелость и характер, чтобы заслужить эту привилегию в 2021 году.

Если бы мне выпала честь быть выбранным, я бы хотел, чтобы болельщики с гордостью приветствовали меня в своей организации.

Обществу потребуется время, чтобы восстановить утраченное ко мне доверие. Поэтому будет лучше отказаться от драфта и попросить меня не выбирать.

Чувствую, что это даст мне возможность продемонстрировать адекватный уровень зрелости и характера в следующем сезоне в ОХЛ, а также всем командам НХЛ возможность переоценить меня к драфту 2022 года», – написал хоккеист.

Майлу занял 23-е место среди хоккеистов из Северной Америки в рейтинге центрального скаутского бюро НХЛ.