«Быстрее, выше, сильнее – вместе»: МОК утвердил новый девиз Олимпийских игр

Теги МОК Томас Бах Олимпиада-2020 Легкая атлетика

Международный олимпийский комитет (МОК) на сессии в Токио утвердил изменение текста девиза Олимпийских игр. 

Теперь девиз будет звучать так: «Быстрее, выше, сильнее – вместе». 

«Это эпохальное событие», – отметил глава МОК Томас Бах, по чьей инициативе был изменен девиз. Решение было принято единогласно. 

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. 

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