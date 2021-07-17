«Быстрее, выше, сильнее – вместе»: МОК утвердил новый девиз Олимпийских игр

Международный олимпийский комитет (МОК) на сессии в Токио утвердил изменение текста девиза Олимпийских игр.

Теперь девиз будет звучать так: «Быстрее, выше, сильнее – вместе».

«Это эпохальное событие», – отметил глава МОК Томас Бах, по чьей инициативе был изменен девиз. Решение было принято единогласно.

игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.

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