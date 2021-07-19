18-летнего Майлу оштрафовали за публикацию фото полового акта с женщиной. 11 клубов НХЛ отказались от него перед драфтом

Клубы НХЛ в преддверии драфта-2021 исключили из своих списков защитника Логана Майлу.

Причиной такого решения стал приговор, вынесенный в ноябре, когда хоккеист играл в Швеции.

Майлу попал под следствие после того, как распространил среди одноклубников фотографию, на которой он и женщина участвовали в половом акте.

Снимок был сделан без согласия женщины, которая обратилась в полицию. В итоге на канадца был наложен штраф.

Как минимум 11 команд НХЛ, узнав об этой ситуации, исключили игрока из своих драфт-листов.

Майлу занял 23-е место среди хоккеистов из Северной Америки в рейтинге центрального скаутского бюро НХЛ.