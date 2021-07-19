Холтби, Джиордано, Бэйли, Джохансен, Дадонов и Гурде вошли в состав «Сиэтла» по версии сайта НХЛ

Авторы официального сайта НХЛ представили свой вариант состава «Сиэтла».
21 июля состоится драфт расширения, на котором «Кракен» выберет по одному хоккеисту из каждой команды НХЛ, кроме «Вегаса».
Вратари: Дастин Токарски («Баффало»), Малькольм Суббан («Чикаго»), Каапо Кяхкенен («Миннесота»), Брэйден Холтби («Ванкувер»).
Защитники: Хэйдн Флери («Анахайм»), Коннор Клифтон («Бостон»), Марк Джиордано («Калгари»), Джейк Бин («Каролина»), Габриэль Карлссон («Коламбус»), Деннис Чоловски («Детройт»), Бретт Кулак («Монреаль»), Джастин Браун («Филадельфия»), Винс Данн («Сент-Луис»), Бренден Диллон («Вашингтон»).
Нападающие: Кристиан Фишер («Аризона»), Йоонас Донской («Колорадо»), Блэйк Комо («Даллас»), Девин Шор («Эдмонтон»), Фрэнк Ватрано («Флорида»), Остин Вагнер («Лос-Анджелес»), Райан Джохансен («Нэшвилл»), Натан Бастиан («Нью-Джерси»), Джош Бэйли («Айлендерс»), Колин Блэкуэлл («Рейнджерс»), Евгений Дадонов («Оттава»), Брэндон Танев («Питтсбург»), Дилан Гэмбрелл («Сан-Хосе»), Янни Гурде («Тампа»), Александр Керфут («Торонто»), Мэйсон Эпплетон («Виннипег»).
Каким будет «Сиэтл» – без Тарасенко и с огромным контрактом Прайса. Версия авторов Sports.ru