Холтби, Джиордано, Бэйли, Джохансен, Дадонов и Гурде вошли в состав «Сиэтла» по версии сайта НХЛ

Авторы официального сайта представили свой вариант состава .

21 июля состоится драфт расширения, на котором «Кракен» выберет по одному хоккеисту из каждой команды НХЛ, кроме «Вегаса».

Вратари: ( ), ( ), ( ), ( ).

Защитники: ( ), Коннор Клифтон ( ), ( ), ( ), Габриэль Карлссон ( ), ( ), ( ), Джастин Браун ( ), ( ), ( ).

Нападающие: ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), Остин Вагнер ( ), ( ), Натан Бастиан ( ), ( ), Колин Блэкуэлл ( ), ( ), ( ), Дилан Гэмбрелл («Сан-Хосе»), Янни Гурде ( ), Александр Керфут ( ), Мэйсон Эпплетон («Виннипег»).

Каким будет «Сиэтл» – без Тарасенко и с огромным контрактом Прайса. Версия авторов Sports.ru