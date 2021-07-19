Холтби, Джиордано, Бэйли, Джохансен, Дадонов и Гурде вошли в состав «Сиэтла» по версии сайта НХЛ

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Авторы официального сайта НХЛ представили свой вариант состава «Сиэтла».

21 июля состоится драфт расширения, на котором «Кракен» выберет по одному хоккеисту из каждой команды НХЛ, кроме «Вегаса».

Вратари: Дастин Токарски («Баффало»), Малькольм Суббан («Чикаго»), Каапо Кяхкенен («Миннесота»), Брэйден Холтби («Ванкувер»).

Защитники: Хэйдн Флери («Анахайм»), Коннор Клифтон («Бостон»), Марк Джиордано («Калгари»), Джейк Бин («Каролина»), Габриэль Карлссон («Коламбус»), Деннис Чоловски («Детройт»), Бретт Кулак («Монреаль»), Джастин Браун («Филадельфия»), Винс Данн («Сент-Луис»), Бренден Диллон («Вашингтон»).

Нападающие: Кристиан Фишер («Аризона»), Йоонас Донской («Колорадо»), Блэйк Комо («Даллас»), Девин Шор («Эдмонтон»), Фрэнк Ватрано («Флорида»), Остин Вагнер («Лос-Анджелес»), Райан Джохансен («Нэшвилл»), Натан Бастиан («Нью-Джерси»), Джош Бэйли («Айлендерс»), Колин Блэкуэлл («Рейнджерс»), Евгений Дадонов («Оттава»), Брэндон Танев («Питтсбург»), Дилан Гэмбрелл («Сан-Хосе»), Янни Гурде («Тампа»), Александр Керфут («Торонто»), Мэйсон Эпплетон («Виннипег»).

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