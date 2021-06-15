Хвича интересен гладбахской «Боруссии». Трансфер оценивается в 15-20 млн евро

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Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия может продолжить карьеру в Бундеслиге.

20-летним игроком интересуется менхенгладбахская «Боруссия», сообщает журналист Sky Sport Germany Макс Билефельд.

В немецком клубе Хвичу оценивают как «очень интересного, но дорогого игрока». Стоимость трансфера футболиста сборной Грузии оценивается в 15-20 млн евро.

«Боруссия» может активизироваться в вопросе трансфера, если кто-то из игроков группы атаки клуба уйдет в это трансферное окно.

Статистику Кварацхелии можно найти здесь.

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