Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия может продолжить карьеру в Бундеслиге.
20-летним игроком интересуется менхенгладбахская «Боруссия», сообщает журналист Sky Sport Germany Макс Билефельд.
В немецком клубе Хвичу оценивают как «очень интересного, но дорогого игрока». Стоимость трансфера футболиста сборной Грузии оценивается в 15-20 млн евро.
«Боруссия» может активизироваться в вопросе трансфера, если кто-то из игроков группы атаки клуба уйдет в это трансферное окно.
Статистику Кварацхелии можно найти здесь.