Полузащитник может продолжить карьеру в Бундеслиге.

20-летним игроком интересуется менхенгладбахская , сообщает журналист Sky Sport Germany Макс Билефельд.

В немецком клубе Хвичу оценивают как «очень интересного, но дорогого игрока». Стоимость трансфера футболиста сборной Грузии оценивается в 15-20 млн евро.

«Боруссия» может активизироваться в вопросе трансфера, если кто-то из игроков группы атаки клуба уйдет в это трансферное окно.

Статистику Кварацхелии можно найти здесь.