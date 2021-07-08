Фанат «Зенита» арестован на 10 суток. Он бросил файер в болельщика «Локо» перед Суперкубком

Болельщик «Зенита» наказан за поведение перед матчем за с (3:0).

«17 июля 2021 года около 17 часов житель Ленинградской области К., двигаясь в составе группы болельщиков команды «Зенит» от гостиницы «Кайзерхоф» в сторону стадиона «Калининград», в общественном месте распевал песни с содержанием нецензурной брани, а также зажег пиротехническое изделие «файер» и бросил его в ряд людей, таким образом нарушив общественный порядок и выразив явное неуважение к обществу.

В судебном заседании К. вину в совершении административного правонарушения признал частично, указав, что песен с содержанием нецензурной брани не распевал, тот факт, что кинул «файер» в болельщика команды «Локомотив», не оспаривал, но указал, что сделал это в ответ на показанный им неприличный жест.

Заслушав пояснения К. и изучив материалы дела, суд пришел к виновности К.», – говорится в постановлении Московского районного суда Калининграда.

Болельщик «Зенита» за мелкое хулиганство был арестован на 10 суток.

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