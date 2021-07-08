«Барса» отказалась от контракта с H&M, чтобы не портить отношения с Китаем

прекратила переговоры с производителем одежды H&M о партнерстве.

Причиной решения стало нежелание каталонского клуба конфликтовать с Китаем, сообщает Diario ARA.

В марте 2021 года H&M объявила, что решила отказаться от закупок хлопка из Синьцзян-Уйгурского автономного района в связи с возможными нарушениями прав человека и использованием принудительного труда уйгуров. В ответ на это в Китае начали закрывать магазины компании, решение H&M подверглось критике со стороны жителей Китая.

Источники в «Барселоне» подтвердили EFE информацию о прекращении переговоров и отметили, что опасения в первую очередь выражало представительство «Барселоны» в Гонконге.

Отмечается, что «Барселона» не стала скрывать от H&M причину остановки переговоров.

В рамках потенциального партнерства «Барселона» получала бы от компании около трех миллионов евро в год. Также игроков команды обеспечивали бы одеждой бренда.