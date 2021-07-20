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    Яннис Адетокумбо – MVP финала НБА-2021

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    Звездный форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо был назван самым ценным игроком финала НБА 2021 года.

    Греческий форвард помог «Бакс» завоевать второй титул в истории – во вторник подопечные Майка Буденхольцера одержали победу над «Санз» в 6-м матче финальной серии (105:98, 4-2).

    Таким образом, за 3 сезона Яннис дважды стал MVP регулярного чемпионата и один раз – финала НБА. В течение финальной серии Адетокумбо набирал 35,2 очка, 13,2 подбора, 5 передач (при 2,3 потери), 1,2 перехвата и 1,8 блок-шота за 39,8 минуты, реализуя 61,8% бросков с игры и 65,9% штрафных попыток.

    Яннис очень религиозен. Греческий священник выручил баскетболиста во время демонстраций против нелегалов в Афинах и научил помогать людям

     

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