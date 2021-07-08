Лион Калентьев: «В Голландии считается, что среди русских много расизма. Объясняю, что это уже не так. Часто спрашивают про Путина»

Нападающий «Дово Венендал» в интервью Sports.ru рассказал об отношении к России в Нидерландах.

«Путин, водка и словосочетание «Сука ##### [блин]» – вот три самых известных в Голландии русских слова. Обычная картина: «Ты русский? Ах, сука ##### [блин]» – обычный для меня диалог. Когда что-то не получается, а мне не хочется демонстрировать недовольство, говорю слово «fuck» на русском.

В Голландии считается, что среди русских очень много расизма и дискриминации. Я объясняю, что это уже не так, как, возможно, могло быть раньше. Стараюсь позитивно о России говорить с европейцами.

Еще они часто спрашивают про Путина, нравится ли он мне. Мне, если честно, сложно тут что-то сказать. Новости о России узнаю, когда к родителям приезжаю, потому что там всегда и русский телевизор, и разговоры на русском. Для меня это маленькая Россия в Голландии», – сказал 21-летний игрок, выступавший за юношескую сборную России.

«В Голландии считают, что в России повсюду расизм. Я объясняю: это уже не так». Единственный русский в чемпионате Нидерландов