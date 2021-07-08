Гризманн может оказать давление на «Барселону», чтобы его обмен в «Атлетико» на Сауля все-таки состоялся

Сделка между «Барселоной» и по поводу обмена форварда на хавбека все-таки может состояться.

Утверждалось, что переговоры будут прерваны, так как каталонцы вдобавок хотели получить за Гризманна 20 миллионов евро или полузащитника Жоау Феликса, что не устраивало мадридцев.

Как пишет Marca, определяющим фактором будет позиция самого французского форварда.

Он должен покинуть «Барсу», так как клубу необходимо разгрузить платежную ведомость. Тот факт, что у него остается еще несколько лет по контракту, позволяет игроку навязать свою волю клубу.

Гризманн может оказать давление на «Барселону», чтобы перейти именно в «Атлетико», прежде чем клуб начнет переговоры с другими претендентами – «ПСЖ» или клубами АПЛ.

Ранее сообщалось, что «Атлетико» не был готов платить французу такую зарплату, на которую тот претендовал.

Тем не менее, некоторые источники предполагают, что в случае его возвращения в мадридский клуб, снижение зарплаты (сейчас она превышает 20 миллионов евро за сезон) будет не столь значительным. Более того, часть выплат может взять на себя и .