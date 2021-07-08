«Атлетико» не считает, что обмен Сауль – Гризманн сорвался. В клубе думают, что «Барса» вернется к вопросу

продолжает следить за ситуацией с потенциальным обменом хавбека Сауля Ньигеса на форварда «Барселоны» .

«Матрасники» не считают, что сделка сорвалась окончательно. В мадридском клубе придерживаются мнения, что «блауграна» вернется к вопросу в ближайшие недели, учитывая потребности «Барселоны».

Каталонской команде необходимо продать француза, чтобы уменьшить зарплатную ведомость, обеспечить продление контракта с Лионелем Месси и иметь возможность подписывать новых игроков.

В этой ситуации «Атлетико» считает, что находится в выигрышной позиции и понимает, что время на его стороне. «Рохибланкос» не планируют форсировать переговоры по Гризманну: если этот вариант станет абсолютно невозможным, клуб начнет работу над трансфером другого форварда.