Дисквалифицированный за допинг Обухов: «В «Торпедо» нам кололи по 4 инъекции и давали примерно 15 таблеток до игры»

Нападающий , дисквалифицированный на полгода за применение допинга, рассказал подробности своего дела.

«В 2013 году «Спартак» отдал меня в аренду в «Торпедо», где я провел вторую половину сезона-2012/13. Методы работы медицинского штаба «Торпедо» еще тогда вызывали у меня вопросы. За 20 часов до игры нам кололи по 4 инъекции и давали примерно 15 таблеток. Но я был молодой футболист – многого не понимал.

Да и в целом я не имел возможности высказывать свое мнение, так как в контракте у каждого футболиста есть пункт о выполнении всех указаний главного доктора и медицинского персонала. Возразить я не мог, так как нарушил бы правила контракта. Смотря на ту ситуацию спустя восемь лет, у меня на многое открылись глаза. Но, к сожалению, уже ничего не вернуть.

Перед одним из матчей молодежной сборной в марте 2013 года у меня взяли допинг-пробу. О том, что она была положительная, я узнал только недавно, когда получил письмо из ФИФА. В тот момент я ничего не знал и ни о чем не подозревал.

После консультаций с моими юристами я принял решение не воевать с ФИФА, а проявить максимально возможное сотрудничество. Я сообщил дисциплинарному комитету ФИФА всю информацию, которую знал.

Я также благодарен бывшим партнерам по команде «Торпедо», которые нашли в себе силы и предоставили в ФИФА свои показания. Также хочу выразить огромную благодарность юристам из компании SILA и особенно Юрию Зайцеву, который был со мной на связи 24/7 и давал нужные советы для получения минимальной дисквалификации.

Наказание в 6 месяцев за нарушение, которого я не совершал, и за которое должен нести ответственность медицинский штаб «Торпедо», безусловно, является жестким и не совсем справедливым. Но в данной ситуации я выбрал меньшее из зол, чтобы сохранить свою карьеру.

Я осуждаю любое использование допинга – всегда считал его злом и проявлением нечестности, и никогда не думал, что это может случиться со мной. Сейчас я хотел бы дать совет другим спортсменам – никогда не бойтесь задавать вопросы докторам, если что-то кажется странным или непонятным», – высказался Обухов.

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