Канчельскис о натурализации Жиго: «Он поможет, но это смерть с косой на могиле нашего футбола. Мы так посадим себя на иглу»

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис высказался о возможной натурализации французского защитника .

«Конечно, я не сторонник натурализации. У нас 140 млн живет в стране, своих должно хватать. Но футбол разваливают такими темпами, что уже невозможно собрать игроков для сборной, поэтому косметическую меру в виде возможного приглашения Жиго уже воспринимаю нормально.

Футбол захватили дилетанты. Мы себя загнали в яму и начинаем бросаться в крайности. Российский футбол убили, он мертв. Жиго безусловно поможет, но это смерть с косой на могиле нашего футбола.

Все будет зависеть от нового главного тренера. Нужен ли ему Самюэль в сборной или нет. Будем честны, защитников уровня Жиго у нас практически нет.

Повторюсь, в сегодняшней ситуации Жиго может помочь нашей сборной, но мы таким путем посадим себя на иглу. Проще простого сделать паспорт и забыть о проблемах», – заявил Канчельскис.

Жиго играет в России с июля 2018 года. Он гражданин Франции, но в сборную не вызывался.