Организаторы Олимпиады-2020 в Токио рассматривают вариант отмены Игр в случае ухудшения ситуации с коронавирусом

Генеральный директор оргкомитета Токио-2020 Тосиро Муто заявил, что Олимпиада может быть отменена в случае ухудшения ситуации с коронавирусом.

За последние сутки среди людей, связанных с Играми, было зафиксировано 10 новых случаев заражения , в результате чего общее число случаев достигло 68.

«Мы не можем предсказать, какое будет количество случаев заражения коронавирусом. Поэтому мы проведем обсуждение, если будет всплеск.

Мы договорились, что, исходя из ситуации с коронавирусом, мы снова созовем пятисторонние переговоры. На данный момент заболеваемость коронавирусом может расти или падать, поэтому мы подумаем о том, что нам следует делать, когда возникнет такая ситуация», – сказал Муто.

Только 26 соревнований Токио-2020 пройдут с болельщиками, остальные 724 – при пустых трибунах.

пройдет с 23 июля по 8 августа.

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