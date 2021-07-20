Яннис забил 50 очков и принес «Бакс» 2-й титул в истории. Он стал вторым игроком, трижды набравшим 40 очков и 10 подборов в финале НБА

победил (105:98, 4-2) в 6-м матче финальной серии и во второй раз в истории стал чемпионом .

Лидер клуба из Висконсина Яннис Адетокумбо снова был продуктивен на протяжении всей встречи, забив 50 очков и сделав 14 подборов (16 из 25 с игры, 17 из 19 с линии). Также на счету звездного баскетболиста 5 блок-шотов и 2 результативных передачи.

Греческий форвард стал 2-м игроком в истории, трижды набравшим как минимум 40 очков и 10 подборов в финале НБА. Прошлый раз подобное удавалось легендарному центровому ’Нилу в 2000 году в составе .

Яннис доминирует под кольцом не хуже Шака. Все потому, что теперь его грамотно задействуют без мяча