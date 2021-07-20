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    Яннис забил 50 очков и принес «Бакс» 2-й титул в истории. Он стал вторым игроком, трижды набравшим 40 очков и 10 подборов в финале НБА

    Теги Лейкерс Шакил О′Нил Милуоки Финикс НБА НБА плей-офф Яннис Адетокумбо Баскетбол

    «Милуоки» победил «Финикс» (105:98, 4-2) в 6-м матче финальной серии и во второй раз в истории стал чемпионом НБА.

    Лидер клуба из Висконсина Яннис Адетокумбо снова был продуктивен на протяжении всей встречи, забив 50 очков и сделав 14 подборов (16 из 25 с игры, 17 из 19 с линии). Также на счету звездного баскетболиста 5 блок-шотов и 2 результативных передачи.

    Греческий форвард стал 2-м игроком в истории, трижды набравшим как минимум 40 очков и 10 подборов в финале НБА. Прошлый раз подобное удавалось легендарному центровому Шакилу О’Нилу в 2000 году в составе «Лейкерс».

    Яннис доминирует под кольцом не хуже Шака. Все потому, что теперь его грамотно задействуют без мяча

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