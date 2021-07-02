«Кабмин сделал все, чтобы русский мир поселился в столице Украины». Борца Грицая, вызывавшего на бой Усика, уволили, лишили жилья и отправили в армию

Борец Богдан Грицай, вызывавший весной прошлого года на поединок тяжеловеса , сообщил, что его уволили с работы, лишили жилья и отправили служить в армию.

«Всем привет! Давно не виделись, но на это есть причина. Прошлый год был наполнен множеством событий и поэтому иногда приходиться корректировать свои планы и приоритеты.

Должен был готовиться к Олимпийским играм, которые стартуют уже на этой неделе. Но Кабинет министров Украины совместно с Министерством образования и науки приняли незаконное решение о реорганизации (ликвидации) Олимпийского колледжа имени Ивана Поддубного, где я тренировался и работал в течение последних 12 лет.

Именно в это время пришлось выбирать, или Олимпийские игры, или дать сопротивление незаконным государственным решениям, которые кроме того, что являются незаконными, так еще идут в угоду откровенным украинофобам и мошенникам.

К сожалению, реорганизация таки состоялась. Кабинет министров вместе с Министерством образования сделали все возможное, чтобы русский мир поселился в столице Украины.

Сначала меня выселили из общежития, а потом, вдобавок, незаконно уволили. Другого от рейдеров и сторонников русского мира ожидать и не стоило. Но борьба продолжается!

Иногда приходится делать выбор между своими интересами и интересами будущего государства. Выбор был очевиден. Поэтому, собственно к чему я это пишу, и в чем причина того, что мы так давно не виделись.

После увольнения меня из должности преподавателя колледжа пришла повестка в военкомат. Медкомиссия и nеперь имею честь быть военнослужащим Государственной пограничной службы Украины! Слава Украине!» – рассказал Грицай.

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