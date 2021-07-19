Япония потратила 15,4 млрд долларов на организацию Олимпиады-2020, 900 млн ушло на создание безопасной среды

Генеральный секретарь оргкомитета Токио-2020 Тосиро Муто рассказал о расходах Японии на проведение Олимпийских игр.

«Общие расходы на проведение Олимпийских игр, которые понесли правительство Японии и правительство Токио, составили 15,4 миллиарда долларов», – сказал Муто во время 138-й сессии Международного олимпийского комитета ( ).

Муто отметил, что бюджет Игр после переноса на год был пересмотрен. На создание безопасной среды для проведения турнира дополнительно потратили 900 миллионов долларов.

в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. Турнир перенесли с 2020 года из-за пандемии коронавируса.

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