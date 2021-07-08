Шоу играл с переломом ребер против Украины, Дании и Италии. Он забил в финале Евро

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Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу отыграл с переломом ребер большую часть плей-офф Евро-2020, сообщает The Telegraph.

Англичанин получил травму в матче 1/8 финала со сборной Германии. 26-летний футболист играл с травмой в четвертьфинале с Украиной, где он сделал 2 голевые передачи, в полуфинале с Данией и в финале с Италией, где он забил единственный гол сборной Англии.

Манкунианцы ждут, когда Шоу вернется в расположение клуба после отпуска, чтобы оценить степень повреждения.

Всего за 6 матчей Евро Шоу забил один гол и отдал 3 результативные передачи. Его статистика – здесь.

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