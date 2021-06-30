Александр Усик и Энтони Джошуа проведут бой 25 сентября в Лондоне на стадионе «Тоттенхэма»

Официально подтвержден поединок между чемпионом WBA, IBF, WBO и IBO в тяжелом весе и .

Бой, как и ожидалось, состоится 25 сентября в Лондоне на футбольном стадионе «Тоттенхэма», который способен вместить 62 тысячи человек.

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