Регбист Артемьев: «Артистизм футболистов выглядит комично. Наверно, за этим смешно наблюдать всем занимавшимся спортом»

Игрок сборной России по регби Василий Артемьев рассказал об отношении к манере некоторых футболистов падать после незначительного контакта.

– Регби считается очень жестким видом из-за постоянной борьбы с соперником, в то время как в футболе или могут падать и кричать после любого прикосновения. Вам забавно за этим наблюдать после регби?

– После регби – тем более забавно! Хотя за этим смешно наблюдать, наверное, всем людям, которые занимались спортом либо когда-либо вступали в какие-то единоборства.

Артистизм, присущий футболистам, выглядит комично для регбистов. В регби такое не поощряется: у нас есть основополагающие принципы, которым такое поведение противоречит. Это ценности фэйр-плей, искренности, честности, мужественности. Такое поведение не приветствуется в регби, – сказал Артемьев.