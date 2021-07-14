Слуцкий о конфликте с Канделаки: «Губерниев обосрал вообще всех. А теперь говорит: это неэтично»

Главный тренер прокомментировал свои слова о генеральном продюсере «Матч ТВ» Тине Канделаки, произнесенные в эфире «Первого канала» на матче между сборными России и Болгарии в июне.

Обсуждая, как поп-исполнитель Филипп Киркоров перепутал Магомеда Оздоева с Марио Фернандесом на тренировке сборной России, Слуцкий отметил, что для певца это простительно, и намекнул, что Канделаки ранее сделала более существенную ошибку, приняв Оздоева за иранца Сердара Азмуна.

Позже комментатор Дмитрий Губерниев высказался об этом: «Леонид Викторович поплыл, так у нас не делается»

– Никто бы не заметил вашу шутку про Канделаки, если бы Губерниев не влез такой: я защитить хочу.

– Контекст. Филипп Киркоров приехал в национальную сборную, встречает Магомеда Оздоева и говорит: «Марио?» Тот не расслышал, кивнул. И он сыну говорит: «Вот смотри, твой кумир – . Ты по-русски разговариваешь?» А это Магомед Оздоев, он говорит: «Ну да. Я не Марио, я Магомед».

А до этого Тина Канделаки поздравляла сборную России с очередной победой, она поздравила условного Дзюбу, Караваева, Лунева – не важно. И поздравила , а он иранец, а она поздравила его с победой сборной России. А потом сказала, что перепутала Азмуна и Оздоева.

И в репортаже, когда играла сборная, естественно, была шутка, что бедный Оздоев – его то за Фернандеса, то за Азмуна принимают. И я сказал, что если певцу еще простительно спутать, то вот другой человек, кто спутал – это было фиаско, братан. Ну все, все обиделись.



– И Губерниев сказал, что некрасиво так про коллег по цеху говорить.



– Губерниев, который обосрал вообще всех. Даже в студии кто сидит – он даже по ним прошелся. А теперь говорит: это неэтично.

Почему коллеги? Ну я как бы комментатором был, а она и не комментатор. Может быть, я буду когда-то руководителем кого-то большого телеканала и мы будем коллегами. Я за, – сказал Слуцкий в эфире шоу «Мне смешно» на Premier.

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