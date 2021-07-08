Канделаки об АПЛ и Ла Лиге: «Имиджевые покупки. До сих пор не услышали, что это успешный бизнес-кейс»

Генеральный продюсер «Матч ТВ» высказалась об аудитории чемпионатов Англии и .

– Вслед за правами на потеряли и Ла Лигу. Не боитесь ли потерять аудиторию и как собираетесь компенсировать потерю этих чемпионатов?

– По поводу потери аудитории. У нас очень хорошие цифры в этом году. Да и в прошлом были хорошие. Мы идем где-то даже с опережением плана. А в целом по году идем в плане, который у нас стоит по доле.

Здесь у нас никакая аудитория никуда не уходит. Наоборот, мы сумели сохранить и развить аудиторию в период пандемии. Это было достаточно сложно, ведь пустые трибуны не то чтобы привлекают зрителей. Так что по цифрам у нас все хорошо.

Теперь что касается турниров. Есть на рынке такие имиджевые покупки, как Ла Лига или АПЛ. Почему имиджевые? Потому что в публичном поле мы до сих пор ничего не услышали о том, что это был успешный бизнес-кейс. Что купили, заработали, популяризировали, увеличили количество подписчиков и так далее.

Это ни в коей мере не камень в чей-то огород. Просто констатация факта. Имиджевые покупки тоже важны для укрепления бренда. Может, кто-то решил укрепить свой бренд, как например коллеги из , и купили такой дорогостоящий пакет. Что происходит с телевидением в момент таких покупок? Честно говоря, ничего.

Ведь подписная аудитория настолько маленькая, что говорить о какой-то корреляции или каннибализме этой аудитории, собственно говоря, телевизионную аудиторию… Это просто не знать телевизионные цифры. Никакой каннибализации не происходит, никто ничего ни у кого не забирает.

Просто какое-то узкое количество людей, готовое заплатить за спорт, смотрит этот спорт на платформе. Завтра этот спорт будет на «Матч ТВ», они попрощаются с той платформой и придут на . Поэтому аудиторию мы не теряем, – сказала Канделаки, отвечая на вопросы любителей спорта.