«Спартак» с Кубком Париматч Премьер, списки защищенных перед драфтом «Сиэтла», Хэмилтон выбил Ферстаппена и взял Сильверстоун, слухи про Черчесова и ЦСКА и другие новости утра

1. «Спартак» выиграл Кубок Париматч Премьер, разгромив «Химки» (5:1) в заключительном туре. Красно-белые победили во всех трех матчах турнира с общим счетом 13:1. Александр Соболев стал лучшим бомбардиром турнира и был признан лучшим игроком. Это 3-я победа «Спартака» в 4 розыгрышах.

2. Опубликованы списки игроков, защищенных клубами НХЛ перед драфтом расширения. В частности, Кучеров, Василевский, Стэмкос и Сергачев защищены «Тампой». «Вашингтон» защитил Кузнецова, Оши, Самсонова и Орлова. Овечкин, у которого нет контракта на следующий сезон, не попал в список. «Рейнджерс» защитили Панарина, Бучневича и Георгиева. Варламов, Барзэл, Клаттербак и Мартин защищены «Айлендерс». «Даллас» оставил Худобина, Радулова и Гурьянова в команде. Прайс отказался от запрета на перемещение, чтобы «Монреаль» защитил Аллена, – и теперь «Сиэтл» серьезно задумался о приглашении Кэри.

Вот списки топовых игроков по позициям, доступных «Сиэтлу»: вратари – Прайс, Ванечек, Холтби, Бишоп и Джонс, защитники – Задоров, Джиордано, Диллон и Суббан, форварды – Тарасенко, Ворачек, Палат, Эберле, Цукер, Друэн и Бэйли.

3. Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании. Макс Ферстаппен сошел после столкновения с Льюисом на первом круге, гонку останавливали красными флагами. Хэмилтон получил 10-секундный штраф за этот эпизод. Ферстаппен обвинил соперника в опасном пилотировании и неуважении, а Льюис сказал, что не согласен со штрафом и не собирается извиняться.

4. Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов вылетел в Москву на переговоры о новой работе. Появилась информация, будто он может оказаться в ЦСКА, а инициатором этой истории выступает председатель совета директоров армейского клуба Максим Орешкин. Орешкин в инстаграме поддержал Алексея Березуцкого и в комментариях опроверг слухи о Черчесове. «Спорт-Экспресс» пишет, что Черчесов не контактировал ни с одним клубом.

Кстати, о сборной: Нобель Арустамян сообщил, что РФС пока не вступал в переговоры с Курбаном Бердыевым.

5. Фанатов «Локомотива» из Калининграда заставили снять согласованный баннер из-за слова «Кенигсберг» перед матчем с «Зенитом» за Олимп Суперкубок России.

6. Российские пловцы Вероника Андрусенко и Александр Кудашев оправданы по делу о нарушении антидопинговых правил и допущены до Игр в Токио.

7. Алиссон и «Ливерпуль» близки к новому контракту до 2026 года.

8. Допинг-пробы Б гребцов Никиты Моргачева и Павла Сорина дали положительный результат на мельдоний. Россияне не выступят в парной четверке в Токио-2020.

9. Пилот Никита Мазепин останется в «Хаасе» в 2022 году. Об этом рассказал руководитель команды Гюнтер Штайнер.

10. Четвертая ракетка мира Стефанос Циципас призвал легализовать подсказки тренера во время матчей. Теннисист регулярно получает за них предупреждения.

11. Трансферные новости. «Краснодар» заплатит «Герте» 20 млн евро за форварда Джона Кордобу.

Кейн согласовал контракт с «Ман Сити». «Тоттенхэм» хочет 160-170 млн евро за него. А вот Грилиш сомневается по поводу перехода в «Ман Сити». Он может продлить контракт с «Виллой». «Челси» заинтересован в обмене Хадсона-Одои на Комана из «Баварии». Мюнхенский клуб, кстати, готов продать Толиссо за 20 млн евро. «Юве» и «Наполи» заинтересованы, но считают цену высокой. «Лион» хочет арендовать Умтити у «Барсы» и платить ему половину зарплаты.

12. Фото Месси с Кубком Америки набрало 20 млн лайков, опередив снимок Роналду с Марадоной. Это рекорд для спортивных фото в инстаграме.

13. Юрий Семин сказал, что не оставлял смеющийся эмодзи под постом о поражении «Локо». Он считает, что его аккаунт взломали.

14. В воскресенье прошел заключительный 21-й этап веломногодневки «Тур де Франс». Его выиграл бельгийский гонщик Jumbo-Visma Воут ван Арт, а словенец Тадей Погачар из UAE-Team Emirates одержал победу в общем зачете.

15. 142 ЛГБТ-спортсмена примут участие в Олимпийских играх в Токио. Это рекорд.

Цитаты дня.

Ислам Махачев: «Хотел бы быть как Хабиб. Он – великий человек»

Станислав Поздняков: «Считаю, что нужно обсудить запрет на рекламу мельдония на федеральных каналах»

«Россия показала позорную игру против Дании». Чешский тренер Вернер Личка о Евро-2020

Роналд Куман: «Месси – лучший игрок в мире. Он фаворит в борьбе за «Золотой мяч»

Уэйн Бридж: «Ненавижу Манчини. В тактике он не так хорош. Все достижения в «Ман Сити» – благодаря игрокам»

Эмилиано Мартинес: «Читал, что Евро – лучший турнир, подобный ЧМ. Но все знают, что лучшие игроки мира – из Южной Америки»

«Пустячок, но приятно». Федун о победе «Спартака» на Кубке Париматч Премьер