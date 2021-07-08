Эмилиано Мартинес: «Читал, что Евро – лучший турнир, подобный ЧМ. Но все знают, что лучшие игроки мира – из Южной Америки»

Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес высказался о возможном матче против Италии.
«Я бы этого хотел. Чемпион Европы против чемпиона Южной Америки – это было бы потрясающе.
Я читаю комментарии футболистов о том, что Евро – лучший турнир, подобный чемпионату мира, о том, что лучшие команды выступают в Европе.
И я очень этим удивлен, ведь всем известно, что лучшие футболисты мира – из Южной Америки», – сказал Мартинес.
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