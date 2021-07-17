Ферстаппен сошел после столкновения с Хэмилтоном на первом круге Гран-при Великобритании, гонка остановлена красными флагами

Теги Гран-при Великобритании Льюис Хэмилтон Ред Булл Формула-1 Мерседес Макс Ферстаппен Авто

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен попал в серьезную аварию после столкновения с главным соперником по чемпионату – Льюисом Хэмилтоном из «Мерседеса».

Ферстаппен боролся с Хэмилтоном на протяжении первых поворотов, и сражение закончилось для Макса вылетом в барьеры.

На трассу выехала машина безопасности, затем гонка была остановлена красными флагами.

Гран-при Великобритании. Хэмилтон и Ферстаппен столкнулись на первом круге

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Фото: твиттер «Формулы-1»

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Кто виноват в столкновении Хэмилтона и Ферстаппена?
1690 голосов
Льюис Хэмилтон
65%
Льюис Хэмилтон
Макс Ферстаппен
13%
Макс Ферстаппен
Это гоночный инцидент
22%
ФИА

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