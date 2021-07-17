Ферстаппен сошел после столкновения с Хэмилтоном на первом круге Гран-при Великобритании, гонка остановлена красными флагами

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен попал в серьезную аварию после столкновения с главным соперником по чемпионату – Льюисом Хэмилтоном из «Мерседеса».
Ферстаппен боролся с Хэмилтоном на протяжении первых поворотов, и сражение закончилось для Макса вылетом в барьеры.
На трассу выехала машина безопасности, затем гонка была остановлена красными флагами.
Гран-при Великобритании. Хэмилтон и Ферстаппен столкнулись на первом круге
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Фото: твиттер «Формулы-1»