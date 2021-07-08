Фото Месси с Кубком Америки набрало 20 млн лайков, опередив снимок Роналду с Марадоной. Это рекорд для спортивных фото в инстаграме

Теги Криштиану Роналду Ювентус Барселона Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Диего Марадона фото Кубок Америки соцсети Футбол

Фотография, на которой запечатлен форвард сборной Аргентины Лионель Месси, обнимающий завоеванный Кубок Америки, набрала свыше 20 миллионов лайков.

Этот показатель является рекордным для спортивных снимков в инстаграме, сообщает ESPN.

 
 
 
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Прежде лучший результат принадлежал совместной фотографии нападающих Криштиану Роналду и Диего Марадоны, опубликованной португальцем в день смерти аргентинца, – сейчас там почти 19,9 млн лайков.

 
 
 
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Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Пост в инстаграме Роналду стоит 1,6 млн долларов. Криштиану впервые стал 1-м по этому показателю

Месси о Кубке Америки: «Посвящаю победу 45 миллионам аргентинцев и Марадоне. Спасибо, Боже, что сделал меня аргентинцем!»

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