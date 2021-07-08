Фото Месси с Кубком Америки набрало 20 млн лайков, опередив снимок Роналду с Марадоной. Это рекорд для спортивных фото в инстаграме

Фотография, на которой запечатлен форвард сборной Аргентины Лионель Месси, обнимающий завоеванный , набрала свыше 20 миллионов лайков.

Этот показатель является рекордным для спортивных снимков в инстаграме, сообщает ESPN.

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Прежде лучший результат принадлежал совместной фотографии нападающих и , опубликованной португальцем в день смерти аргентинца, – сейчас там почти 19,9 млн лайков.

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Пост в инстаграме Роналду стоит 1,6 млн долларов. Криштиану впервые стал 1-м по этому показателю

Месси о Кубке Америки: «Посвящаю победу 45 миллионам аргентинцев и Марадоне. Спасибо, Боже, что сделал меня аргентинцем!»