Фото Месси с Кубком Америки набрало 20 млн лайков, опередив снимок Роналду с Марадоной. Это рекорд для спортивных фото в инстаграме

Фотография, на которой запечатлен форвард сборной Аргентины Лионель Месси, обнимающий завоеванный Кубок Америки, набрала свыше 20 миллионов лайков.
Этот показатель является рекордным для спортивных снимков в инстаграме, сообщает ESPN.
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Прежде лучший результат принадлежал совместной фотографии нападающих Криштиану Роналду и Диего Марадоны, опубликованной португальцем в день смерти аргентинца, – сейчас там почти 19,9 млн лайков.
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Пост в инстаграме Роналду стоит 1,6 млн долларов. Криштиану впервые стал 1-м по этому показателю
Месси о Кубке Америки: «Посвящаю победу 45 миллионам аргентинцев и Марадоне. Спасибо, Боже, что сделал меня аргентинцем!»