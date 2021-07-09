Станислав Поздняков: «Считаю, что нужно обсудить запрет на рекламу мельдония на федеральных каналах»

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что необходимо начать обсуждать запрет на рекламу мельдония на ТВ.

«У нас на сегодняшний день больше 40 человек отбывают наказание за мельдоний. Я считаю, что нужно начинать обсуждать запрет на рекламу этого препарата на федеральных каналах», – сказал Поздняков.

7 июля стало известно, что российские гребцы Никита Моргачев и Павел Сорин сдали положительный допинг-тест на мельдоний. Вскрытие проб Б подтвердило наличие запрещенного вещества в организме спортсменов.

«Все комментарии (по делу Моргачева и Сорина) должны исходить из федерации. Будем разбираться. Я, честно говоря, не понимаю, в чем здесь ОКР может помочь. В этой ситуации каждый спортсмен несет индивидуальную ответственность, особенно в случае с мельдонием.

Говорят, что не принимали преднамеренно? В любом случае будет открыто разбирательство. У всех фигурантов будет возможность доказать свою невиновность, представив доказательства в ту или иную сторону», – добавил глава .

Мельдоний ворвался в наш спорт 5 лет спустя: море странностей в деле гребцов, которые влипли перед Олимпиадой

С мельдония начался крах Шараповой и нашего спорта. Производитель на скандале только разбогател