Льюис Хэмилтон: «Не думаю, что должен извиняться перед Ферстаппеном. Я не согласен со штрафом, но у всех свое мнение»

Пилот не согласен с решением стюардов, выписавших ему десятисекундный штраф за столкновение с в Сильверстоуне, и не собирается извиняться перед гонщиком «Ред Булл».

«Не думаю, что я должен за что-либо извиняться, мы тут занимаемся гонками. Я слышал, что Макс в больнице, и это, безусловно, меня беспокоит. Никто из нас не хочет, чтобы соперник получил травму, и у меня никогда не было таких намерений. Так что очень надеюсь, что он в порядке.

Я с ним свяжусь, чтобы убедиться, что с ним все нормально, а потом мы снова будем сражаться. Впереди много трудных гонок, и нам нужно обрести баланс.

Я не согласен со стюардами, но не буду унывать и продолжу работу. Я не собираюсь ныть по этому поводу – у каждого свое мнение, и мне все равно, что думают люди. Я делаю то, что делаю, и очень благодарен за сегодняшний день», – заявил Льюис.

Семикратный чемпион мира ответил на реплику босса Кристиана Хорнера, который назвал победу Хэмилтона «пустой»:

«У меня нет такого ощущения. В моей команде 2000 человек, которые невероятно упорно трудятся – разумеется, дело не только во мне. Конечно, я не хотел, чтобы такое случилось. Думаю, всем нам важно отступить назад. Я уверен, что сейчас эмоции кипят, и знаю, каково это – терять очки и оказываться в такой ситуации».

Хэмилтон давил на Ферстаппена – и выбил Макса на первом же круге. Пытался перехитрить, но запорол поворот

Хэмилтон выбил Ферстаппена, схлопотал штраф, но все равно выиграл домашний Гран-при

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